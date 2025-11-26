Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-11-2025 ore 10 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare risolto l'incidente in altezza della diramazione Roma nord della circolazione regolare la viabilità completamente ripristinata proseguiamo lungo la carreggiata interna e rallentamenti ma per traffico tra l'uscita in momentanea 24 e più avanti tra Tuscolana e Appia ora il meteo prudenza Per allerta gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio previste per la giornata di oggi mercoledì 26 novembre precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale in particolare sui settori orientali e meridionali regionali è proprio a causa del maltempo laziomar informa che oggi è cancellata la corsa unità veloce Formia Ponza delle ore 14:30 portiamo pagina è in programma per venerdì 28 novembre lo sciopero generale nazionale di 24 ore indetto da Alcune sigle sindacali sul fronte della trasporto la citazione coinvolge a Roma la rete Atac e il bus e periferici gestiti da operatori privati a livello regionale La rete Cotral Dunque oltre a rebus extraurbane anche le ferrovie Roma Viterbo il Metromare sono assicurate nei due casi le fasce di garanzia fino alle 8:30 poi dalle 17 alle 20 lo sciopero del personale del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e di Trenitalia inizia domani sera giovedì 27 alle ore 21 e termina alle 21 di venerdì 28 novembre sono garantiti i servizi essenziali anche in questo caso per il trasporto regionale dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 disagi nella trasporto aereo sono garantiti i voli charter inclusi la cui partenza schedulata nelle fasce orarie 710 e 1821 siamo in chiusura il trasporto ferroviario per un guasto alla linea sospensione parziale sulla regionale Roma Viterbo tector bene precisamente tra Viterbo e Vignanello In entrambe le direzioni servizio regolare invece tra Vignanello e Catalano sempre in entrambe le direzioni da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

