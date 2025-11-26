Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-11-2025 ore 09 | 40

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio o partiamo dal raccordo anulare in interno per un incidente avvenuto in precedenza l'altezza della diramazione Roma nord code partire dalla Cassia Veientana il traffico defluisce sulla corsia di emergenza proseguiamo lungo la carreggiata interna code ma per traffico intenso tra ius nomentane Tiburtina segui rallentamenti tra diramazione Roma Sud Laurentina sempre in interna poi risolto l'incidente permangono i rallentamenti ma per traffico tra Laurentina via del Mare in esterna altro incidente la causa dell' detto a Flaminia Cassia Veientana Più avanti si procede a rilento tra 1 e del Pescaccio ma per traffico intenso a seguire il rallentamenti dalla Roma Fiumicino alla Pontina che sappiamo sulla tratto Urbano della Roma Teramo filettato Fiorentini verso la tangenziale est è migliorata Poi la circolazione sulla Roma Fiumicino con del momento localizzate tra via della Magliana via del Cappellaccio verso l'Eur voltiamo pagina il meteo Potenza per l'allerta gialla di Ramadan la Protezione Civile del Lazio previste per la giornata di oggi mercoledì 26 novembre precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale in particolare sui settori orientali e meridionali regionali è proprio a causa del maltempo oggi è cancellata in forma laziomar la corsa unità veloce Formia Ponza delle ore 14:30 Siamo in chiusura il trasporto ferroviario per un guasto alla linea sospensione parziale sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta extraurbana è precisamente tra Viterbo e Vignanello In entrambe le direzioni servizio regolare invece tra Vignanello e Catalano sempre nelle due direzioni da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

