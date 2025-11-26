Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-11-2025 ore 09 | 10

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in internet incidente avvenuto in precedenza altezza della diramazione Roma nord il traffico defluisce sulla corsia di emergenza Cody a partire dalla Salaria proseguiamo lungo la carreggiata interna cosa tratti ma per traffico intenso tra le uscite bufala o poi code dalla diramazione Roma sud della Appia è sempre interna per un incidente code tra Laurentina e via del Mare in esterna per traffico code tra Cassia Casal del Marmo a seguire si rallenta tra Boccea e Pescaccio è ancora code a tratti la Roma Fiumicino alla Pontina e rallentamenti dalla Laurentina alla Tuscolana poi code a tratti tra Prenestina e Tiburtina ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo Code in diminuzione ora localizzate tra Togliatti e il video per la tangenziale est verso il centro in uscita si rallenta da Tor Cervara a raccordo anulare andiamo sulla Roma Fiumicino cos'è tratti dal raccordo anulare a via del Cappellaccio verso l'Eur ora un aggiornamento sulla A12 trova Tarquinia risolto l'incidente tra Civitavecchia sud è Santa Severa direzione Roma la circolazione regolare In entrambe le direzioni risolto l'incidente trattori in pietra e Cerveteri Siamo al km 26 verso la statale Aurelia anche qui traffico regolare ci spostiamo sulla statale Pontina incidente rimosso tra via genio civile via Guardapasso circolazione scorrevole verso Roma siamo in chiusura il trasporto ferroviario per un guasto alla linea sospesa parzialmente la ferrovia regionale Roma Viterbo tratta extraurbana e precisamente tra Viterbo e Vignanello In entrambe le direzioni invece i treni viaggiano tra Vignanello e Catalano sempre nelle 2 di pagina Pandolfo infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

