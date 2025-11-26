Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-11-2025 ore 08 | 40

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un'apertura incidente sulla Statale Pontina code tra via genio civile via Guardapasso direzione Roma per possiamo sul Raccordo Anulare in interna code per un incidente da solo sulla corsia di emergenza a seguire cose ma per traffico intenso tra Nomentana e Tiburtina anche dalla dire su dal piede poi e rallentamenti dalla Laurentina da Roma Fiumicino in esterna traffico rallentato tra Monte Spaccato il Pescaccio a seguire Si procede a rilento della Roma Fiumicino alla Pontina e dalla Ardeatina alla diramazione Roma sud e rimossa all'auto ferma tra tre insieme Tiburtina permangono code ma per traffico intenso situazione invariata sulla tratto Urbano della Roma Teramo incolonnamenti dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est direzione centro e in uscita ha dato il raccordo anulare ci spostiamo sulla Roma Fiumicino code a tratti dal raccordo anulare a via del Cappellaccio verso l'Eur diamo uno sguardo le consolari file sulla Salaria sulla Flaminia rispettivamente da Villa Spada via dei Prati Fiscali via dei due punti sulla Cassia coda tratti trasporti via dei due punti anche sull'Aurelia da raccordo anulare a via di Villa Troili tutto verso il centro usciamo da Roma sulla A12 Roma Tarquinia verificati 3 incidenti il primo tra Civitavecchia sud è Santa Severa direzione Roma code In entrambe le direzioni l'altro incidente tra Torrimpietra Cerveteri Siamo al km 26 verso la statale Aurelia al momento non ci sono ripercussioni di traffico e ancora incidente in via di risoluzione in questo caso siamo tra Santa Severa Cerveteri verso Roma circolazione regolare siamo in chiusura il trasporto ferroviario per un guasto alla linea sospensione parziale sulla regione è Roma Viterbo tratta extraurbana e precisamente tra Viterbo e Vignanello In entrambe le direzioni servizio regolare invece tra Vignanello e Catalano sempre nelle due direzioni da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

