Astral infomobilità un cordiale Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sulla rete viaria regionale stiamo da Roma sul Raccordo Anulare coden interna alle uscite casse abbia poi si rallenta dalla Ardeatina la Pontina in esterna un'auto ferma è la causa delle code tra Prenestina e Tiburtina e traffico rallentato poi dalla mia casa del Marmo e tra Aurelia Pescaccio e spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo incolonnamenti da raccordo anulare al bivio per la tangenziale est direzione centro andiamo ora sulla Salaria file tra fonte di papà è tenuta Santa Colomba direzione raccordo anulare poi da Villa Spada a via dei Prati Fiscali verso il centro sulla Flaminia code all'altezza di Malborghetto direzione Raccordo Anulare e più avanti da raccordo anulare a via dei Due Ponti direzione centro Si procede a rilento sulla Cassia Veientana tra via di baccanello e via della Giustiniana verso Raccordo Anulare e code a tratti sulla Cassia è sull'Aurelia rispettivamente tra la storta e Tomba di Nerone tra via Pio Spezi alla circonvallazione nei due casi verso il centro Le altre notizie ilMeteo prudenza per l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio sono previste per la giornata di oggi mercoledì 26 novembre precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale in particolare sui settori orientali e meridionali della Regione siamo in chiusura alla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta extraurbana è sospesa tra Viterbo e Vignanello In entrambe le direzioni per un problema tecnico alla linea servizio regolare invece tra Vignanello e Catalani In entrambe le direzioni da Gina Pandolfo Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-11-2025 ore 07:25