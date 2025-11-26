Via Sasse al via la riqualificazione Lavori a carico di Progeco Ambiente

È stata approvata la convenzione che consentirà la riqualificazione del tratto di Via Sasse compreso tra lo svincolo della Tangenziale Sud e l’ingresso dell’impianto Progeco Ambiente. Un intervento dal valore complessivo di 975mila euro, interamente finanziato e realizzato dall'azienda stessa. 🔗 Leggi su Veronasera.it

