Via Sallusti da Il Giornale chi è il nuovo direttore E Capezzone dirigerà Il Tempo

Rivoluzione ai vertici editoriali nell'area di governo. Editoria Italia, il gruppo della famiglia Angelucci che controlla Libero, Il Giornale, Il Tempo e diverse testate locali, ha ufficializzato una serie di passaggi di consegne che ridisegnano la mappa dei direttori nei principali quotidiani del centrodestra. Dal 1° dicembre, infatti, Tommaso Cerno — oggi alla guida de Il Tempo — diventerà nuovo direttore de Il Giornale, subentrando a Alessandro Sallusti. Contestualmente, Daniele Capezzone, finora direttore editoriale di Libero, assumerà la direzione de Il Tempo.

