Via Sallusti da Il Giornale chi è il nuovo direttore E Capezzone dirigerà Il Tempo

Thesocialpost.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rivoluzione ai vertici editoriali nell’area di governo. Editoria Italia, il gruppo della famiglia Angelucci che controlla Libero, Il Giornale, Il Tempo e diverse testate locali, ha ufficializzato una serie di passaggi di consegne che ridisegnano la mappa dei direttori nei principali quotidiani del centrodestra. Dal 1° dicembre, infatti, Tommaso Cerno — oggi alla guida de Il Tempo — diventerà nuovo direttore de Il Giornale, subentrando a Alessandro Sallusti. Contestualmente, Daniele Capezzone, finora direttore editoriale di Libero, assumerà la direzione de Il Tempo. I profili dei nuovi direttori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

via sallusti da il giornale chi 232 il nuovo direttore e capezzone diriger224 il tempo

© Thesocialpost.it - Via Sallusti da Il Giornale, chi è il nuovo direttore. E Capezzone dirigerà Il Tempo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ciao Maschio, Sallusti: "Eravamo nel pieno scontro": perché sono stato arrestato - La libertà, per il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti, "non &#232; non aver padroni" ma "è amare ciò che fai". iltempo.it scrive

Sallusti: "Io, non ammesso alla maturità. Grazie a chi mi ha raccomandato" - Alessandro Sallusti, direttore de il Giornale, &#232; uno degli ospiti della puntata di "Ciao Maschio" che andrà in onda questa sera, sabato 24 maggio, in seconda serata su Rai Uno. Come scrive ilgiornale.it

Cassazione, Sallusti lascia Il Giornale - Alessandro Sallusti lascia ladirezione del Giornale dopo la conferma da parte dellaCassazione della sua condanna a 14 mesi per diffamazioneaggravata, pena sospesa in quanto non ... Secondo ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Via Sallusti Giornale 232