Sabato dalle 17 prenderà il via Natale al Forte 2025, una stagione che unisce tradizione, atmosfera e spettacolo. L’inaugurazione si aprirà col Corteo nelle vie cittadine, animato dalla Banda dei Folletti, che dalle 17 dal Fortino sede del Regno di Babbo Natale, accompagnerà il pubblico nell’atmosfera delle feste, inaugurando il Mercatino di Natale in piazza Dante, con le sue casette e le proposte artigianali e la pista di pattinaggio nella Pineta Tarabella. Al termine del percorso inaugurale, il corteo si dirigerà verso il Pontile per il momento più atteso: l’arrivo dal mare dei bagnini di Forte dei Marmi, illuminati sui loro pattini, che approderanno in spiaggia portando la luce destinata ad accendere ufficialmente il Natale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via al Natale. Il corteo di luci arriva dal mare