Vi svelo i segreti degli influencer napoletani più popolari del momento
C’è chi ha la sveglia puntata alle 5.45 del mattino e chi non va a dormire prima delle 4. Chi viaggia su e giù per l’Italia e chi non si muove mai dal suo quartiere. Chi sogna di guadagnare milioni e chi si accontenta di poco, perché fino a ieri non aveva neppure i denti per mangiare. Stiamo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Scopri altri approfondimenti
I segreti dell’Armocromia Oggi ti svelo come scoprire se i colori che ti stanno meglio sono quelli della palette “primavera” o “estate” Ma ricorda, non sono le uniche due! Se non ti ritrovi in queste due “STAGIONI CROMATICHE “, contattami, ti aiuterò io - facebook.com Vai su Facebook