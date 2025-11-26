Vi devo dire di Barbara D’Urso Ballando con le stelle Martina Colombari vuota il sacco dopo il fuorionda su Carmelita
Nella lunga serata dell’ottava puntata di Ballando Con le Stelle, l’atmosfera della Sala delle Stelle si era accesa ben prima dei verdetti. Tra esibizioni, giudizi e inevitabili tensioni da gara, un dettaglio aveva catturato la curiosità del pubblico: l a reazione di Martina Colombari al punteggio ottenuto da Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca. Una risata trattenuta a fatica dopo il voto più basso del solito e poi quella frase diventata virale in pochi minuti, “Se le danno il tesoretto, guarda, se le danno il tesoretto”. Le parole avevano generato un brusio subito raccolto dai social e dai fan del programma, sospesi tra ironia e ipotesi di rivalità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
