Ventidue gare disputate, zero podi ed un distacco in classifica di ben 74 punti dal compagno di squadra Charles Leclerc. La prima stagione di Lewis Hamilton a bordo della Ferrari si sta rivelando estremamente al di sotto delle aspettative. Tutta questione di ambientamento? Solo il tempo può dirlo, ma sicuramente l’adattamento a una mentalità e ad una metodologia di lavoro diverse può rappresentare un aspetto cruciale. Una conferma in tal senso sono le parole rilasciate da Sebastian Vettel al podcast ufficiale della Formula 1 “ Beyond the Grid “. Il tedesco ha rivelato di aver fatto una chiacchierata col sette volte campione del mondo e di avergli dato un prezioso consiglio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Vettel: «Senza imparare l’italiano, è dura alla Ferrari. Non tutti capiscono l’inglese, l’ho detto anche a Hamilton»