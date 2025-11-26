Vettel | Senza imparare l’italiano è dura alla Ferrari Non tutti capiscono l’inglese l’ho detto anche a Hamilton
Ventidue gare disputate, zero podi ed un distacco in classifica di ben 74 punti dal compagno di squadra Charles Leclerc. La prima stagione di Lewis Hamilton a bordo della Ferrari si sta rivelando estremamente al di sotto delle aspettative. Tutta questione di ambientamento? Solo il tempo può dirlo, ma sicuramente l’adattamento a una mentalità e ad una metodologia di lavoro diverse può rappresentare un aspetto cruciale. Una conferma in tal senso sono le parole rilasciate da Sebastian Vettel al podcast ufficiale della Formula 1 “ Beyond the Grid “. Il tedesco ha rivelato di aver fatto una chiacchierata col sette volte campione del mondo e di avergli dato un prezioso consiglio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
