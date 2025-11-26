Vessato e picchiato dalla moglie la uccise strangolandola il video della sentenza

Dieci anni e 4 mesi per Angelo Sfuggiti. Il difensore: "Faremo ricorso, ora lui è ricoverato in psichiatria". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vessato e picchiato dalla moglie, la uccise strangolandola, il video della sentenza

