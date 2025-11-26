Vertice di maggioranza sulla Manovra cedolare secca al 26% dalla terza casa 21% per la prima IRAP al 2,5% per le grandi banche

26 nov 2025

Manovra 2026, cedolare secca su affitti brevi invariata al 21% fino alla seconda casa, aumentata a 26% dalla terza, Irap dal 2% al 2,5% per le "grandi banche" Il vertice di maggioranza sugli emendamenti alla manovra è durato circa due ore e ha chiarito su quali posizioni il Governo sia dispos.

vertice di maggioranza sulla manovra cedolare secca al 26 dalla terza casa 21 per la prima irap al 25 per le grandi banche

© Ilgiornaleditalia.it - Vertice di maggioranza sulla Manovra, cedolare secca al 26% dalla terza casa, 21% per la prima, IRAP al 2,5% per le grandi banche

