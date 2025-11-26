Verso una gestione coordinata dell’acqua in Romagna | via libera al progetto ‘Patrimoniale unica’

Nella seduta di ieri, martedì, il Consiglio comunale ha approvato la delibera “Approvazione e conferimento dei necessari poteri per la realizzazione del progetto di conferimento (o progetto "Patrimoniale unica") in Romagna Acque - Società delle Fonti ("Rasdf") degli asset del ciclo idrico. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Verso una gestione coordinata dell’acqua in Romagna: via libera al progetto ‘Patrimoniale unica’

