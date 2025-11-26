Verso Benevento-Salernitana Raffaele incrocia le dita | Villa sta meglio l’esito degli esami di Matino

Tempo di lettura: < 1 minuto È ripresa questo pomeriggio la preparazione della Salernitana presso il centro sportivo Mary Rosy. Inizia la settimana di lavoro che porta alla trasferta contro il Benevento, in programma lunedì 1 dicembre alle 20:30. Gli uomini guidati da mister Giuseppe Raffaele hanno svolto un lavoro aerobico seguito da partite a campo ridotto. Il calciatore Emmanuele Matino si è sottoposto ad accertamenti alla caviglia destra presso il centro polidiagnostico Check-Up di Salerno. Gli esami hanno confermato l’integrità strutturale dell’articolazione, evidenziando presenza di edema. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Verso Benevento-Salernitana, Raffaele incrocia le dita: Villa sta meglio, l’esito degli esami di Matino

