C alma e sangue freddo. In queste giornate di promozioni e ribassi, può capitare di lasciarsi conquistare da una certa frenesia d’ acquisto. Tutto appare irrinunciabile, imperdibile, semplicemente da avere. Dal punto di vista fashion, dunque, è consigliabile arrivare al Black Friday 2025 con le idee ben chiare su cosa comprare e cosa no. Come nel caso delle gonne lunghe plissettate. Gonna e stivali, 5 abbinamenti perfetti a cui ispirarsi X Oltre a stivali evergreen e a borse firmate mai così convenienti, allora, il Black Friday è l’occasione giusta per accaparrarsi una maxi gonna dalla trama plissé. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Versatile e sempre chic, non conosce limiti di stagione, età o taglia