Verifiche su igiene sicurezza e autorizzazioni | due attività sanzionate e oltre una tonnellata di alimenti sequestrati

Una vasta e articolata attività di controllo è stata effettuata nei giorni scorsi nell’area compresa tra la stazione centrale e il quartiere Borgo di Catania. L’operazione, coordinata dalla Polizia di Stato, ha coinvolto diverse realtà commerciali con l’obiettivo di verificare le condizioni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

