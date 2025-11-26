Verifiche in corso dopo il rogo nell’area feste

Proseguono in questi giorni le verifiche tecniche al Palavilla, l’area feste gestita dalla Pro loco, punto nevralgico della vita associativa villacortesina, gravemente danneggiata dall’incendio scoppiato il 29 settembre in un locale usato come magazzino. Dopo il primo sopralluogo effettuato nelle ore successive al rogo, il Comune ha incaricato una ditta specializzata di effettuare un’analisi approfondita della struttura per valutare con precisione l’entità dei danni e programmare un percorso di ripristino. Il fabbricato di via Kolbe, costruito tramite diritto di superficie su terreno comunale, rappresenta da anni un luogo di riferimento per feste, eventi culturali e momenti di aggregazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Verifiche in corso dopo il rogo nell’area feste

