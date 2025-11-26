Vento forte in Toscana | emessa allerta meteo
Nuova allerta meteo emessa dalla sala operativa della Protezione civile regionale. L'avviso di codice giallo per vento forte sulla Toscana centrale è valido dalle 20 di oggi, 26 novembre, per tutta la giornata di domani, giovedì 27 novembre. Interessata anche gran parte della provincia di Pisa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Vento forte e calo termico: le regioni più colpite nei prossimi giorni - facebook.com Vai su Facebook
? #Maltempo, #Napoli sotto un violento nubifragio: pioggia torrenziale, vento forte e clima pienamente invernale Vai su X
Vento forte, allerta gialla per la Toscana centrale - Un'allerta gialla è stata emessa dalla sala operativa per vento forte sulla Toscana centrale dalle 20 di oggi per tutta la giornata di domani giovedì 27 novembre. Scrive msn.com
Vento forte in Toscana: emessa allerta meteo - L'avviso di codice giallo per vento forte sulla Toscana centrale è valido dalle 20 di oggi, 26 novembre, per tutta la ... Scrive pisatoday.it
Allerta gialla per vento forte nella Toscana centrale: raffiche fino a 60-80 km/h - La sala operativa regionale ha emesso un’allerta gialla per vento forte sulla Toscana centrale, valida dalle 20 di oggi fino a tutta la giornata di ... Come scrive gonews.it