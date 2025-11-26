Ventiquattro ragazze rapite la settimana scorsa in Nigeria sono state liberate

Ventiquattro ragazze rapite la settimana scorsa nel dormitorio di una scuola secondaria nello stato di Kebbi, nel nordovest della Nigeria, sono state liberate, hanno riferito il 25 novembre le autorità nigeriane. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Ventiquattro ragazze rapite la settimana scorsa in Nigeria sono state liberate

Altre letture consigliate

Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne - 25 novembre 2025 Mostra diffusa dei disegni realizzati dai ragazzi e ragazze del CAG, CCRR e Servizi Giovani in collaborazione con l’Assessorato al Commercio Gli esercizi commerc - facebook.com Vai su Facebook

Ventiquattro ragazze rapite la settimana scorsa in Nigeria sono state liberate - Ventiquattro ragazze rapite la settimana scorsa nel dormitorio di una scuola secondaria nello stato di Kebbi, nel nordovest della Nigeria, sono state liberate, hanno riferito il 25 novembre le autorit ... Da internazionale.it

In cerca delle ragazze - Leggi ... internazionale.it scrive