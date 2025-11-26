Ventiquattro ragazze rapite la settimana scorsa in Nigeria sono state liberate

Ventiquattro ragazze rapite la settimana scorsa nel dormitorio di una scuola secondaria nello stato di Kebbi, nel nordovest della Nigeria, sono state liberate, hanno riferito il 25 novembre le autorità nigeriane. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

