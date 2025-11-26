Venti nuovi carabinieri al comando provinciale di Lecco il saluto del prefetto
Venti nuovi carabinieri, 14 uomini e 6 donne, sono giunti al comando provinciale diLecco al termine del percorso formativo presso le scuole allievi dell’Arma e saranno destinati a rafforzare le stazioni delle compagnie di Lecco e Merate. L’assegnazione di questi giovani militari alle stazioni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
