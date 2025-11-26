Vent’anni di Befane | Qui la crisi si sente meno
"Siamo una piazza di Rimini" dove la crisi morde meno perché "i clienti ci premiano". Massimo Bobbo, direttore del centro commerciale Le Befane, celebra così i 20 anni della struttura che ha aperto nel 2005. Quanto è cambiato da allora? "Il centro commerciale è sempre lo stesso, guardando agli spazi, ma dentro e fuori tutto è stato cambiato e rinnovato. Non parlo dei nostri inquilini (il 60% è con noi dal primo giorno) ma di tutto ciò che rende ‘bello’ lo stare qui: nuova l’illuminazione, i parcheggi, le aree per i bambini, i bagni. Sono arrivati marchi innovativi, anche nella modalità di allestimento degli spazi, cose che non si vedono da tutte le parti e che fanno delle Befane quasi un unicum". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
