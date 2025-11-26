"Siamo una piazza di Rimini" dove la crisi morde meno perché "i clienti ci premiano". Massimo Bobbo, direttore del centro commerciale Le Befane, celebra così i 20 anni della struttura che ha aperto nel 2005. Quanto è cambiato da allora? "Il centro commerciale è sempre lo stesso, guardando agli spazi, ma dentro e fuori tutto è stato cambiato e rinnovato. Non parlo dei nostri inquilini (il 60% è con noi dal primo giorno) ma di tutto ciò che rende ‘bello’ lo stare qui: nuova l’illuminazione, i parcheggi, le aree per i bambini, i bagni. Sono arrivati marchi innovativi, anche nella modalità di allestimento degli spazi, cose che non si vedono da tutte le parti e che fanno delle Befane quasi un unicum". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vent’anni di Befane: "Qui la crisi si sente meno"