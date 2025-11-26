Venezuela | presidente colombiano ' a Trump interessa il petrolio non il narcotraffico'

Bogotà, 26 nov. (Adnkronos) - Mentre l'attività militare statunitense si intensifica nei Caraibi e nel Pacifico, il presidente della Colombia ha affermato che la campagna di pressione dell'amministrazione Trump sul Venezuela mira più ad accedere al petrolio del paese sudamericano che a combattere il traffico di droga. "Il petrolio è al centro della questione", ha dichiarato Gustavo Petro alla Cnn in un'intervista esclusiva, sottolineando che il Venezuela possiede quelle che sono considerate le più grandi riserve di petrolio al mondo. "Quindi, si tratta di un affare di petrolio. Credo che questa sia la logica di Trump. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Venezuela: presidente colombiano, 'a Trump interessa il petrolio, non il narcotraffico'

