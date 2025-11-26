Venezuela Maduro alla folla | Difenderemo patria da ogni minaccia imperialista
Il presidente del Venezuela Nicolàs Maduro ha parlato ai suoi sostenitori che martedì 25 novembre hanno marciato per le strade di Caracas per commemorare le lotte per l’indipendenza del XIX secolo. “La patria avrà le nostre vite, se necessario. Dobbiamo essere in grado di difendere questa terra benedetta da qualsiasi minaccia o aggressione imperialista “, ha detto. Ciò avviene in un clima di crescenti tensioni con gli Stati Uniti, che il Venezuela ha accusato di pianificare un attacco militare per provocare un cambio di regime nella nazione sudamericana. Il presidente americano Donald Trump ha affermato di voler parlare con il presidente venezuelano. 🔗 Leggi su Lapresse.it
