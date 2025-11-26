Venezia Thunberg e altri 36 indagati per il Canal Grande tinto di verde

L’accusa è quella di manifestazione non autorizzata, l’unica contestazione ritenuta fondata dagli inquirenti dopo le prime verifiche sull’azione. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Venezia, Thunberg e altri 36 indagati per il Canal Grande tinto di verde

Altre letture consigliate

La Procura di Venezia ha iscritto nel registro degli indagati Greta Thunberg e 36 attivisti di Extinction Rebellion per manifestazione non autorizzata, dopo il blitz di sabato 22 novembre in cui il Canal Grande è stato tinto di verde acceso con alcune taniche di “fl - facebook.com Vai su Facebook

#ExtinctionRebellion colora #Venezia: daspo urbano per l’attivista Greta #Thunberg Vai su X

Blitz ambientalista a Venezia, Greta Thunberg indagata - Contro l'attivista svedese e 36 giovani di "Extinction Rebellion", l'ipotesi di reato di "protesta non autorizzata". Da rainews.it

Indagini su Greta Thunberg e attivisti: il caso della protesta nel Canal Grande - Greta Thunberg e altri attivisti ambientali sono stati oggetto di indagine per una manifestazione non autorizzata a Venezia, durante la quale hanno colorato il Canal Grande di verde, attirando l'atten ... Lo riporta notizie.it

Canal Grande colorato di verde, Greta Thunberg e altri 36 attivisti indagati - Greta Thunberg e altri 36 attivisti di Extinction Rebellion risultano indagati dalla Procura di Venezia per manifestazione non autorizzata dopo aver colorato di verde il Canal Grande sabato 22 novembr ... Come scrive msn.com