Veneti pronti a spendere per le festività | la qualità al centro dei consumi invernali
Il trimestre che va dal black friday ai saldi invernali si apre con un certo ottimismo per il commercio veneto. Un'indagine di Confcommercio e Unioncamere, condotta su circa 600 residenti, indica che i consumatori sono pronti a spendere, e che sono sempre più orientati alla qualità. Abbigliamento. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
