Venerdì si va a Como I lariani di Fabregas fanno davvero paura

SASSUOLO Preoccupa già, il Como (foto), e non solo perché la cinquina rifilata dalla squadra di Fabregas al Torino che l’ha collocata nei quartieri altissimi della classifica. I lariani, infatti, affrontano i neroverdi già venerdi sulla scorta di dieci risultati utili consecutivi ma, si ragionava stamattina dei bar sassolesi dove batte il ‘cuore neroverde’ non tutto il male viene per nuocere dal momento che i neroverdi di Grosso tornano in trasferta. ‘Finalmente’, aggiungeva qualcuno compulsando il deficitario ruolino di marcia casalingo di un Sassuolo che si affacciava alla gara contro il Pisa con soli 6 punti ottenuti in casa su 15 possibili, e buona parte delle sue fortune le ha invece conquistate lontano dal Mapei Stadium, raccogliendo 10 punti in 6 gare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Venerdì si va a Como. I lariani di Fabregas fanno davvero paura

