Venerdì scatta lo sciopero generale | a Parma l' appuntamento è in piazzale Santa Croce

Parmatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 28 novembre è il giorno dello sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, indetto da Usb Lavoro Privato, Cub, Sgb, Cobas e Usi. Riguarderà anche i trasporti, la scuola e la sanità. A Parma ci sarà un presidio, con ritrovo alle ore 9.30 in piazzale Santa Croce: “Contro la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

