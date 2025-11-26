Venerdì l' Assemblea degli iscritti all' Ordine dei Commercialisti il presidente Soave | Ci stiamo impegnando per attrarre i giovani
Gli iscritti all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno, gli iscritti all’Elenco Speciale e le Società tra Professionisti sono convocati per l'Assemblea che si terrà, in modalità in presenza, presso la Sede dell’Ordine in Via Roma 39 a Salerno, venerdì 28. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
ASSEMBLEA SINDACALE REGIONALE IN MODALITÀ TELEMATICA - VENERDÌ 05/12/2025 DALLE 8 ALLE 11. Parleremo di: - analisi del nuovo CCNL 2022-2024 (incrementi retributivi, arretrati e tempistica di erogazione) - Fondo Espero Clicca qui per colle - facebook.com Vai su Facebook
Venerdì scorso sì è svolta l'assemblea elettiva privata di Confapi, durante la quale @CristianCamisa è stato riconfermato Presidente. L'assemblea ha anche eletto all'unanimità Filiberto Martinetto presidente emerito della Confederazione. Le immagini della gi Vai su X
Venezia, salta l’assemblea dell’Ordine degli infermieri: alcuni iscritti no vax rifiutano di presentare il Green Pass - L’assemblea ordinaria dell’Ordine delle Professioni infermieristiche di Venezia, convocata per il 25 marzo alle 15 è stata sospesa. Segnala corrieredelveneto.corriere.it