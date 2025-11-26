Venerdì di passione sul fronte dei trasporti | ci sono le fasce garantite
Lo sciopero di 24 ore proclamato da CUB Trasporti, SGB e USB Lavoro Privato per venerdì 28 novembre 2025 arriva in un momento di traffico già intenso per Padova, città che ogni giorno si affida alla rete di Busitalia Veneto per spostamenti casa-lavoro, scuole e università. La mobilitazione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
