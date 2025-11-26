Vende supercalcolici a minorenni | stangata al mini market del centro

Una vendita di superalcolici a giovanissimi, tra i 13 e i 15 anni, è il caso più grave emerso dai controlli svolti nei giorni scorsi sul territorio. L’episodio, avvenuto in un mini market del centro di Trento, ha portato a una pesante sanzione per il titolare.Il negozio era già stato segnalato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Approfondisci con queste news

CONFETTURA DI CASTAGNE. Ecco una cosa che andrebbe tutelata per legge. Si produce e si vende ancora in abbondanza, questo è vero, ma l’industria ha deciso che conviene puntare solo su confetture e marmellate più economiche, di più semplice prod - facebook.com Vai su Facebook

Vende birra a due minorenni, commerciante rischia la licenza - La Spezia, 22 agosto 2025 – Vende alcolici a due minorenni, commerciante rischia la sospensione della licenza. Si legge su lanazione.it

Vende alcolici a sei minorenni, denunciato dipendente del negozio - Giovedì sera alle 22 circa i militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia carabinieri hanno denunciato un cittadino bengalese di 41 anni, dipendente di un esercizio commerciale di ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it