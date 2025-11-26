Va in archivio una terza giornata oltremodo complicata in quel di Sferracavallo, località marittima di Palermo teatro in questi giorni dei Campionati Europei 2025 di vela, classe IQFoil. In occasione di questo day-3 il meteo ha rallentato, per non dire completamente bloccato, tutte le regate in programma, consentendo soltanto lo svolgimento della prova a slalom della categoria maschile. Nello specifico malgrado un cielo libero affacciatosi sopra il mare siciliano nella prima mattinata, tutti i protagonisti hanno dovuto fare prima i conti con un temporale improvviso abbattutosi nella stessa area delle regate e, successivamente, con la mancanza di vento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vela: Goyard svetta in un terzo giorno bloccato agli Europei IQFoil. Di Tomassi il miglior italiano