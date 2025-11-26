Oltre 100 partecipanti sono attesi quest’anno alla 3a Navicap Challenge – Trofeo Elena Sivoldaeva. La regata inclusiva, che si tiene dal 28 al 30 novembre, è organizzata dallo Yacht Club di Monaco in collaborazione con FxPro e North Sails. Sono attesi circa 60 team, quasi il doppio rispetto allo scorso anno, provenienti da Inghilterra, Italia, Francia, Svizzera, Belgio e Monaco. Al centro della regata, che vede la partecipazione anche di velisti con disabilità, i valori della condivisione e solidarietà. “La vela è una questione di persone. Su una barca ognuno trova il proprio posto e il proprio ruolo nel farla funzionare”, afferma Bernard d’Alessandri, segretario generale dello YCM. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Vela: allo Yacht Club de Monaco la 3a Navicap Challenge – Trofeo Elena Sivoldaeva