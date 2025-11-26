Vasto piange Remo Salvatorelli imprenditore e fondatore della Vasto Basket

Si è spento all'età di 95 anni Remo Salvatorelli, figura di riferimento per la comunità vastese, imprenditore lungimirante e fondatore della Vasto Basket. A darne notizia è stata la stessa società sportiva, attraverso un post pubblicato sui propri canali social.«È un giorno di profonda tristezza.

Morto Remo Salvatorelli - Salvatorelli aveva fondato Vastarredo, azienda leader nell'arredamento scolastico ... Secondo rainews.it