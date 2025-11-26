Vasto incendio in un complesso residenziale a Hong Kong almeno quattro morti

Il 26 novembre almeno quattro persone sono morte in un incendio divampato tra le impalcature di bambù di vari grattacieli di un complesso residenziale a Hong Kong, ha riferito il governo della regione amministrativa speciale cinese. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Vasto incendio in un complesso residenziale a Hong Kong, almeno quattro morti

