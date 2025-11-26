Vasto incendio in un complesso residenziale a Hong Kong almeno quattro morti

26 nov 2025

Il 26 novembre almeno quattro persone sono morte in un incendio divampato tra le impalcature di bambù di vari grattacieli di un complesso residenziale a Hong Kong, ha riferito il governo della regione amministrativa speciale cinese. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

vasto incendio in un complesso residenziale a hong kong almeno quattro morti

