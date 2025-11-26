Vasco Rossi il concerto della discordia a Ferrara | Non lo volete? La polemica

Ferrara ricorda quel 18 maggio 2023, data del concerto memorabile di Bruce Springsteen, il “Boss”. E forse per questo tenta di evitare un remake, dopo i danni ambientali subiti. Il 5 e il 6 giugno 2026 sono previsti i concerti di Vasco Rossi, il Komandante: il comitato cittadino Save the Park ha scelto di scrivere una lettera aperta a Rossi, a seguito delle critiche legate alla location. Non solo: si sono scatenate forti polemiche per la scelta di destinare 1,2 milioni di euro al Teatro Abbado che si occupa del concerto, esattamente come è stato per quello del Boss. Le polemiche per il concerto di Vasco Rossi a Ferrara. 🔗 Leggi su Dilei.it

