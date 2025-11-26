Varchi di Natale accende la magia con tante novità

Varchi di Natale accende la magia con tante novità

ARezzo, 26 novembre 2025 – : pista di pattinaggio, fontane danzanti, casa di Babbo Natale e del Grinch, presepe vivente a Moncioni, ma anche mostre, concerti e spettacoli per bambini. E' stato definito un "Varchi di Natale esagerato", per l'abbondanza e la varietà degli eventi in programma durante le Feste. Un Natale all'insegna della novità che accompagneranno il periodo a partire dal countdown dell'accensione dell'albero di sabato 29 novembre fino all'Epifania: pista di pattinaggio, fontane danzanti, spettacoli e iniziative per famiglie, musica, concerti, arte, cultura, mercatini.

