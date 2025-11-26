Vanoli torna su Fiorentina Juve e rimprovera il suo giocatore | Ha avuto troppa paura di Vlahovic Così il tecnico viola

sul suo difensore. Paolo Vanoli, tecnico della  Fiorentina, è tornato a parlare della  delicata sfida di campionato  contro la  Juventus (terminata 1-1) nella conferenza stampa di vigilia della gara di  Conference League  contro l’ AEK Atene. L’allenatore ha concentrato la sua analisi sulla  prestazione del difensore Pablo Marí  e sugli  errori di reparto  commessi dalla squadra. La leadership di Pablo Marí e la reazione del secondo tempo. Vanoli  ha espresso il suo  apprezzamento  per la  leadership  e il  carattere  di  Pablo Marí  all’interno dello spogliatoio viola, un elemento di cui aveva  sentito parlare  e che ora ha modo di  constatare direttamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

