Un monumento: quando Dame Vanessa Redgrave appare nella sala del Romano, dove l’ha preceduta Franco Nero, sono quasi le 22. È lì per ricevere la “Stella della Mole” che sarà il direttore del Festival Giulio Base a consegnarle e ad assistere al film “The Estate” (proposto al TFF nel segmento “Zibaldone”) che lei ha coprodotto . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Vanessa Redgrave Stella del Tff tra i sorrisi e i ricordi di una carriera magica