Vanessa Redgrave Stella del Tff tra i sorrisi e i ricordi di una carriera magica

Lidentita.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un monumento: quando Dame Vanessa Redgrave appare nella sala del Romano, dove l’ha preceduta Franco Nero, sono quasi le 22. È lì per ricevere la “Stella della Mole” che sarà il direttore del Festival Giulio Base a consegnarle e ad assistere al film “The Estate” (proposto al TFF nel segmento “Zibaldone”) che lei ha coprodotto . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

vanessa redgrave stella del tff tra i sorrisi e i ricordi di una carriera magica

© Lidentita.it - Vanessa Redgrave Stella del Tff tra i sorrisi e i ricordi di una carriera magica

Contenuti che potrebbero interessarti

Vanessa Redgrave e Franco Nero nel film del figlio Carlo Gabriel: un “affare di famiglia” in The Estate - The Estate riunisce sullo schermo l’attrice e suo marito Franco Nero in un thriller diretto dal figlio Carlo Gabriel Nero. torinoggi.it scrive

Stelle della Mole oggi tocca a Binoche, Redgrave e Nero - Binoche presenta il documentario in concorso tratto da un’esperienza del 2007 quando mise in pausa la sua carriera cinematografica per dare ... Scrive torino.repubblica.it

vanessa redgrave stella tffVanessa Redgrave al Torino Film Festival: premio Fondazione CRT e anteprima mondiale con Franco Nero - Il Torino Film Festival (TFF) si prepara ad accogliere una vera e propria leggenda del cinema mondiale: Dame Vanessa Redgrave. torinotoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Vanessa Redgrave Stella Tff