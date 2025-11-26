Vampire Crawlers annunciato il primo spin-off di Vampire Survivors

Poncle ha annunciato Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors, il primo spin-off ufficiale dello straordinario fenomeno indie Vampire Survivors. Il gioco arriverà nel 2026 su Steam, Xbox Series XS, PlayStation 5, Nintendo Switch, dispositivi iOS e Android, con disponibilità al day one su Xbox Game Pass Premium e Ultimate. Il reveal è avvenuto durante l’Xbox Showcase, accompagnato da un trailer che ha introdotto il tono ironico e surreale del progetto. Vampire Crawlers prende gli elementi più riconoscibili di Vampire Survivors e li trasporta in un genere completamente diverso: un deckbuilder a turni con struttura rogue-lite, descritto da poncle come un “hyper card-driven blobber”, dove l’azione frenetica lascia spazio a scelte tattiche, combo, moltiplicatori e dungeon da esplorare. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

