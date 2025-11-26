Valentino Rossi non può dimenticarlo | Vidi Maradona sulla griglia del GP venne e mi baciò la mano

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Valentino Rossi racconta cosa accadde una domenica di agosto del 2008 a Misano: sulla griglia del Gran Premio di MotoGP si materializzò Diego Armando Maradona. Da lì in poi accadde di tutto, anche dopo la gara nel box Yamaha e poi a cena. 🔗 Leggi su Fanpage.it

