26 nov 2025

La puntata di È sempre Cartabianca del 25 novembre è partita come un normale approfondimento politico, ma nel giro di pochi minuti si è trasformata in uno dei botta e risposta più tesi e chiacchierati della stagione televisiva. Andrea Scanzi e Giovanni Donzelli, già noti per non risparmiarsi mai stoccate, hanno dato vita a un confronto infuocato che ha spiazzato il pubblico e messo in evidente difficoltà Bianca Berlinguer, costretta a intervenire per riprendere il controllo dello studio. Un diverbio che nasce da numeri e analisi tecniche, ma che precipita subito nel personale, fino a sfiorare il livello del surreale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Vai a vestirti da Minnie”. Scontro Scanzi- Donzelli, Bianca Berlinguer costretta ad intervenire

