Vado a prendere una cosa per il presepe Passano le ore poi l’allarme in famiglia e la tragedia

Tragedia natalizia nel Pavese. Un anziano è uscito di casa per recuperare del materiale per il presepe e poche ore dopo è stato trovato senza vita. L’allarme è scattato in serata, con il coinvolgimento di vigili del fuoco, Protezione civile, carabinieri e sanitari del 118. La vittima è Ivo Bertani, 83 anni, residente a Castellaro, frazione di Torre Beretti. L’uomo era addentrato nei boschi intorno al paese per cercare del muschio, un gesto semplice che ripeteva ogni anno e che lo riportava all’infanzia. Martedì, nel tardo pomeriggio, aveva deciso di uscire nonostante il freddo pungente e l’arrivo del buio, avviandosi a piedi verso la zona boschiva. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it