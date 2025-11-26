Vaccino e mascherine Italia il virus è molto aggressivo L’allarme degli esperti
La stagione influenzale 2025 si presenta in Italia con un inizio precoce e intenso, sollevando la preoccupazione degli esperti e invitando la popolazione a non sottovalutare l’importanza delle misure preventive, in primis la vaccinazione. Infettivologi e virologi concordano nel definire l’avvio della stagione come “iniziata alla grande” e potenzialmente “difficile”, un monito che arriva mentre i dati di sorveglianza dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) mostrano un tasso di positività in aumento nella comunità. Il quadro epidemiologico e l’allarme per l’H3N2. Il monitoraggio settimanale (relativo al periodo 10-16 novembre) ha registrato in Italia circa 446. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
