Vacanze di Natale a Roma e Lazio | le date di chiusura della scuola

Il periodo delle feste natalizie è sempre più vicino e, anno dopo anno, porta con sé un momento fatidico: la data d’inizio delle vacanze di Natale (e della chiusura della scuola)! Nonostante qualche differenza tra scuole e calendari interni, la Regione Lazio ha indicato alcune date precise per la pausa di Natale nelle scuole del territorio, uniformando i giorni di chiusura e rientro. Leggi anche: — Quando può nevicare a Roma? La combinazione metereologica che trasforma la Capitale in bianco Chiusura scuola per le vacanze di Natale 2025: le date a Roma e nel Lazio. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it