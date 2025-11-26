Uva Fiera 2025 al Monk

Uva Fiera 2025 torna, da domenica 30 novembre a lunedì 1 dicembre, al Monk: una due giorni pensata per raccontare i vini artigianali italiani prodotti con rispetto, in uno spazio che unisce festa e cultura.Nei 300mq di esposizione saranno presenti circa 40 espositori con 250 vini in degustazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

