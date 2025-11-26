Uso del cellulare e cervello perché controllarlo spesso è pericoloso | il numero limite

Ci si sveglia, si allunga la mano e prima ancora di mettere i piedi a terra si sblocca lo smartphone. A volte il letto è ancora caldo e già il pollice fa lo swipe sullo schermo: notifiche, social, chat. Un gesto automatico che si ripete decine di volte al giorno e che rischia di trasformarsi in una routine pericolosa, soprattutto per i più giovani, con effetti su attenzione, memoria e persino sull’umore. In oltre otto anni di studi su adolescenti e millennial, il professor Larry Rosen della California State University ha osservato ragazzi che controllano o sbloccano il telefono tra le 50 e le 100 volte al giorno, in pratica ogni 10-20 minuti quando sono svegli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

