Uso del cellulare e cervello perché controllarlo spesso è pericoloso | il numero limite
Ci si sveglia, si allunga la mano e prima ancora di mettere i piedi a terra si sblocca lo smartphone. A volte il letto è ancora caldo e già il pollice fa lo swipe sullo schermo: notifiche, social, chat. Un gesto automatico che si ripete decine di volte al giorno e che rischia di trasformarsi in una routine pericolosa, soprattutto per i più giovani, con effetti su attenzione, memoria e persino sull’umore. In oltre otto anni di studi su adolescenti e millennial, il professor Larry Rosen della California State University ha osservato ragazzi che controllano o sbloccano il telefono tra le 50 e le 100 volte al giorno, in pratica ogni 10-20 minuti quando sono svegli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Scopri altri approfondimenti
A SCUOLA IMPARANO SEMPRE MENO: PERCHE’ IL CERVELLO DEI NOSTRI FIGLI STA MARCENDO Questo post contiene un testo relativamente lungo che richiede cinque minuti di tempo di lettura. Però vuole fornirti la capacità di comprendere che correl Vai su Facebook
“Cellulari e schermi atrofizzano il cervello”/ Brustenghi: “Vanno usati solo dai 14 anni in su” - I cellulari atrofizzano i cervelli dei giovani: l'allarme del dottor Brustenghi sull'uso della tecnologia sotto i 14 anni ... Come scrive ilsussidiario.net
Uso dei cellulari a scuola, nasce il fronte dei presidi per ammorbidire il divieto: “Possono essere utili sul piano didattico” - “Caro ministro dell’Istruzione del Merito, Giuseppe Valditara, i cellulari non sono solo fonte di distrazione, ma sono anche utili alla didattica. Si legge su ilfattoquotidiano.it