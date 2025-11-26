Usl | Ascensori? Non ci sono date

Dallo scorso 8 novembre gli ascensori della Casa della Comunità di Puianello sono fuori servizio. Una situazione che si protrae ormai da due settimane e mezzo e che sta provocando disagi rilevanti agli utenti più fragili: anziani, mamme con bambini piccoli e cittadini con difficoltà motorie o disabilità, costretti ad affrontare rampe di scale ripide per raggiungere i servizi principali, collocati al primo e secondo piano. Al primo piano si trovano gli ambulatori specialistici e la cassa ticket; al secondo, la guardia medica, i medici di base, i pediatri e alcuni uffici dell'Unione Colline Matildiche.

