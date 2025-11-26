Usa Trump scherza e toglie dal menù i tacchini Gobble e Waddle per il Giorno del Ringraziamento | Siete graziati incondizionatamente - VIDEO
Partecipando alla 78esima edizione annuale di presentazione del Giorno del Ringraziamento, Trump ha graziato 2 tacchini che hanno alloggiato, per l'occasione, in un hotel di lusso. Prima l'irruzione di Waddle in sala stampa, poi il glogglottìo di Gobble durante il discorso del tycoon Il presi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
