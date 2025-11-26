Usa spari vicino alla Casa Bianca | morti due militari della Guardia Nazionale
Due membri della Guardia Nazionale sono stati feriti e uccisi con colpi di arma da fuoco nel corso di una sparatoria avvenuta a pochi isolati dalla Casa Bianca. Lo ha riferito la segretaria alla Sicurezza interna Kristi Noem. "Unitevi a me nella preghiera per i due membri della Guardia Nazionale che sono stati colpiti poco fa a Washington DC", ha scritto su X. La Guardia Nazionale è presente nelle strade di Washington nell'ambito dell'operazione anti-crimine lanciata dall'Amministrazione Trump. La polizia di Washington ha confermato che un sospettato è stato arrestato. "La zona è stata messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
